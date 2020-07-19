بغداد تُنهي جميع تحضيرات مشروع المترو

2020/07/19 | 22:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلنت أمانة بغداد عن إكمال جميع التحضيرات لمشروع مترو بغداد.

وقال المتحدث باسم الأمانة حكيم عبد الزهرة، إن الأمانة انتهت منذ 3 سنوات من التحضيرات والاستعدادات كافة لهذا المشروع.

وأشار المتحدث إلى أنها دعت سفراء الدول العظمى إلى الحضور لتقديم أفضل شركاتهم للاطلاع على المشروع.

وأضاف أن "المشروع تم رفعه إلى الجهات العليا بشأن تنفيذ المترو استثماريا أو ذاتيا أو حكوميا أو مشتركا، لافتا إلى أن المترو سيكون بمسارين: الأول من مدينة الصدر باتجاه الخلاني قرب أمانة بغداد باتجاه الأعظمية إلى ساحة عنتر والمنصور والكاظمية والمسار، والأخر من ساحة الفتح بالكرادة باتجاه السعدون إلى قرب أمانة بغداد باتجاه البياع بعدد 50 محطة وبحدود 50 كم".

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