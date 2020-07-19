الحمداني: السعودية تصنف العراقيين على اساس الولاء وتخوص مع ايران حرب نفوذ على اراضينا

2020/07/19 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال الكاتب والاعلامي العراقي، أبو فراس الحمداني، ان السعودية وايران تخوضان في العراق حرباً طائفية تس...





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