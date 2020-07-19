نائب عن الفتح: العراق بحاجة لاشقائه العرب لكن ليس على اساس قطع العلاقة مع ايران

2020/07/19 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أكد النائب عن تحالف الفتح، عباس الزاملي، اليوم الأحد، أن الكتل جميع السياسية لديها تفاهم وت...





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