العراق يسجل أعلى حصيلة وفاة يومية بفيروس كورونا

2020/07/19 | 22:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأحد، وفاة 90 مصابا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليبلغ إجمالي ضحايا الفيروس الق...

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