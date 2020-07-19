تجدد التظاهرات وغلق دوائر في ذي قار

2020/07/19 | 22:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..تجددت التظاهرات ، اليوم الاحد ، في مدينة الناصرية وقضاء سوق الشيوخ ، للمطالبة بالتعيينات والخدمات واقالة مدراء الدوائر في المحافظة .وقال مصدر ان ” مئات المتظاهرين تجمعوا امام مبنى ديوان المحافظة مطالبين باقالة مدراء الدوائر الحكومية وتوفير الخدمات ، كما وتظاهر العشرات من الخريجين امام مقر شركة نفط ذي قار وغلق […]

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