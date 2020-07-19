ميسان تسجل 16 إصابة وشفاء 96ووفاة3

2020/07/19 | 22:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان الأحد عن موقفها الوبائي مسجلة ارتفاعا بعدد حالات أكثر من حالات الإصابة.وقال بيان تم تسجيل 16 اصابة جديد ، مع المحافظة على نسبة شفاء جيدة بتسجيل 96 حالة فيما توفي 3 مصابين.واشار البيان الى ان الإصابات توزعت حسب المناطق في مركز المحافظة على احياء(الشيشان، العرضات، حي موسى […]

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