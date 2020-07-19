2020/07/19 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقربون من شيخ المعلقين الرياضيين مؤيد البدري ينفون خبر وفاته بغداد – الزمان نفى مقربون من شيخ المعلقين الرياضيين مؤيد البدري الأنباء التى تحدثت عن وفاته مؤكدين انه يتمتع بصحة جيدة في مقر اقامته في العاصمة الاردنية عمان.وكانت تسريبات قد أشارت إلى ان هناك تضارب بالانباء بشأن وفاة شيخ المعلقيين الرياضيين […]

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