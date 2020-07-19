2020/07/19 | 22:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خبير يحذّر من تداعيات وضع العراق ضمن قائمة تفشي غسيل الأموال نائب: توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين قبل عيد الأضحى بغداد – الزمان كشف النائب عن كتلة الصادقون ثامر ذيبان، عن وجود توجه حقيقي لدى وزارة المالية، لتوزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين قبل عيد الاضحى.
ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن ذيبان قوله انه […]
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ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن ذيبان قوله انه […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين قبل عيد الأضحى) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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