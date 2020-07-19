2020/07/19 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير يحذّر من تداعيات وضع العراق ضمن قائمة تفشي غسيل الأموال نائب: توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين قبل عيد الأضحى بغداد – الزمان كشف النائب عن كتلة الصادقون ثامر ذيبان، عن وجود توجه حقيقي لدى وزارة المالية، لتوزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين قبل عيد الاضحى.ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن ذيبان قوله انه […]

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