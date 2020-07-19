2020/07/19 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعتصام مفتوح لحملة الشهادات العليا امام مبنى التعليم العالي بغداد – الزمان ينتظم حملة الشهادات العليا في اعتصام مفتوح امام مبنى وزارة التعليم العالي في بغداد اليوم الاثنين، مطالبين بتعيينهم.وقالت ممثلة حملة الشهادات العليا رواء حمدي الجاف في بيان تلقته (الزمان) امس (نناشد الإعلام ونناشد المسؤولين ونناشد كل غيور عراقي نحن لفيف […]

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