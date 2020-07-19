2020/07/19 | 22:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..عقد ،مساء اليوم، في قصر بغداد ، اجتماعا ضم رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.‏‎وتدارس الاجتماع آخر نتائج الوضع الصحي في ظلّ جائحة كورونا، فضلاً عن مجمل التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلد.‏‎و تداول المجتمعون مختلف السبل الممكنة لتجاوز انعكاسات الوضع المالي الحالي على حياة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع الرئاسات الثلاث قبيل زيارة الكاظمي للسعودية وايران) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع الرئاسات الثلاث قبيل زيارة الكاظمي للسعودية وايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).