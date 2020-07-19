عمار الحكيم للمالكي: تحالف عراقيون شُكل لدعم الدولة واعادة الثقة بالنظام السياسي

2020/07/19 | 22:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداكد رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم الاحد، لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ان تحالف "عراقيون" شُكل لدعم الدولة واعادة الثقة بالنظام السياسي.وقال الحكيم في بيان، إن "تطورات الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة والواقع الاقتصادي والصحي في البلاد، محاور ناقشناها بعد استقبالنا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بالإضافة الى دعوة الجميع لتنسيق المواقف على المستوى السياسي والتشريعي بغية الخروج بموقف موحد لاسيما في القرارات والتشريعات البرلمانية التي تمس مصالح المواطنين".واضاف البيان: "بيّنا ان تحالف "عراقيون" تشكل لدعم الدولة واعادة الثقة بالنظام السياسي العراقي".وتابع البيان: "صحيا دعونا الى اجراءات طويلة الامد على مستوى التوعية والعلاج وتهيئة البنى التحتية للبلاد".

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