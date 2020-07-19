فَاسُ فِي أْنَفاِسيِ - محمد الرحالي

2020/07/19 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الرحالي فَاسُ الْمُعَلَّقَةُ فِي الْأَنْدَلُسِ الطَّـّـلَلِيّضةُ فِي قُرْطُبَةَ فِي أَنْفَاسِيتَاجٌ يُكَلِّلُ هَامَاتِ المَجْدِلُؤْلُؤَةِ فِي العِقْدِالمغْسُولَةُ بِمَاءِ التِّبْربِنُضَارِ الوَرْدِالْغَرْنَاطِيَّةُ الْمَهْدِالإِشْبِيلِيَّةُ اللَّحْدِقَرِيبَةٌ رَغْمَ الُبُعُدِبَيْنَ الُعِشْقِ وَالْوُجْدِفاس السَّلِيبَةُ مِنْ شَجَنْالْحَبِيسَةُ فِي هَذَا الْوَ ......





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