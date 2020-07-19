علماء: الاكتئاب يحدث بسبب فيروس يظهر في اللعاب ويدخل إلى الدماغ من الأنف

2020/07/19 | 22:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكد فريق بحثي ياباني أن مشكلة الاكتئاب ترجع لوجود فيروس يظهر عند زيادة الإرهاق والتعب ويمكن رصده أيضا في اللعاب.واكتشف الباحثون من كلية الطب بجامعة “جيكي”، وجود نوع من أنواع البروتين يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالاكتئاب، وأكدوا أن الأشخاص الذين لديهم هذا البروتين هم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل في الصحة […]

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