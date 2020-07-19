الشريفي: ارهابيو داعش سيستهدفون رموزاً امنية وقادة عسكريين لاثارة الرعب

2020/07/19 | 22:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد بين الخبير الامني احمد الشريفي، الاحد، ان عناصر داعش الارهابي سيستهدفون رموزاً امنية وقادة عسكريين بهدف اثارة الرعب، محذرا من استخدام اسلوب الاغتيالات من قبل العناصر الارهابية.وقال الشريفي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “ عناصر داعش الارهابي في الطارمية تستخدم الجريمة المنظمة”.واضاف ان “هجمات الدواعش في الطارمية ليست عشوائية بل […]

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