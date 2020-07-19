2020/07/19 | 22:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد مع مرور الذكرى الرابعة لادراج اهوار جنوب العراق على لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، لابد من استذكار هذا الإرث الحضاري الكبير ومدى جماليته في الماضي والحاضر مقارنة بالاهمال الكبير الذي يطاله باستمرار رغم كل التوصيات الدولية والبيئية بشأنه والخوف الشديد من فقدانه نتيجة لرهاب شح المياه الموسمي في البلاد.حاول أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في الذكرى الرابعة لإدراجها على لائحة التراث العالمي.. الأهوار العراقية تزداد جمالًا رغم انعدام الإهتمام) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في الذكرى الرابعة لإدراجها على لائحة التراث العالمي.. الأهوار العراقية تزداد جمالًا رغم انعدام الإهتمام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).