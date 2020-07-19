خلال ستة أشهر.. مصرع 29 شخصا واحتراق 100 سيارة في اربيل

2020/07/19 | 22:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن ان النصف الاول من سنة 2020 شهد احتراق 100 سيارة ومصرع 29 شخصا في حوادث مختلفة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاشهر الستة الماضية شهدت وقوع 1215 حادثا متفرقا في مركز مدينة اربيل ومحيطها.

واضاف البيان انه تم انقاذ 45 شخصا اثناء وقوع الحواث واصيب 27 اخرون بجروح، منوها الى مصرع 29 شخصا خلال الحوادث.

واوضح البيان ان 12 شخصا غرقوا في الزاب الاعلى في قضاء خبات وناحية كوركوسك، فيما احترقت 100 سيارة في مركز المدينة ومحيطها.

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