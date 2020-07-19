زين العراق : جاهزون لإطلاق خدمات “4G” وقرار تمديد الرخصة استحقاق قانوني

2020/07/19 | 22:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قالت شركة زين العراق للاتصالات أن قرار تشغيل خدمات الجيل الرابع “خطوة في الاتجاه الصحيح لتطوير القطاع وجاءت بعد طول انتظار ، مشيرة ان قرار تمديد الرخصة جاء استحقاقاً قانونياً بموجب عقد الرخصة استنادا للمادة (٦) من عقد الترخيص.وقالت الشركة في بيان لها وتلقته (المستقلة) ا أنها “ترحب بالقرار الحكومي الصادر بخصوص تمديد الرخصة […]

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