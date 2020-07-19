نائب: الكاظمي غير جاد في السيطرة على المنافذ الحدودية

2020/07/19 | 22:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد النائب باسم خشان، الاحد، بان الكاظمي غير جاد في السيطرة على المنافذ الحدودية.وقال خشان في حديث لـ/ المعلومة/،ان” معالجة ملف الفساد الهائل في المنافذ الحدودية تحتاج الى قرارات ادارية وليست امنية مؤكدا بان رئيس الوزراء مصطفى اكاظمي غير جادة في اليطرة عليها وتصحيح اوضاعها مؤكدا بان الامر يتم من خلال تغير […]

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