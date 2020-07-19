رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني يجتمع مع وزير الخارجية الايراني

2020/07/19 | 22:59 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسرور بارزاني ومحمد جواد ظريف

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