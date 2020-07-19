2020/07/19 | 23:20 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | السفير البريطاني ستيفن هيكي: يجب إنهاء الدعم الخارجي للجماعات المسلحة في العراق

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