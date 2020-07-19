رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وزير الخارجية الإيراني

2020/07/19 | 23:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 19 تموز (يوليو) 2020، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف والوفد المرافق له.

وجرى في الاجتماع، بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا سيما في التبادل التجاري، كما تم التشديد على ضرورة التنسيق المشترك لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وفي جانب آخر من الاجتماع، ناقش الجانبان آخر تطورات الوضع في العراق والمنطقة، وتم التأكيد على أن حل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، بموجب الدستور، سيصب في مصلحة العراقيين جميعاً.

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