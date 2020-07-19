رئيس اقليم كوردستان يطمئن على صحة امير الكويت

2020/07/19 | 23:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بعث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاحد، رسالة الى امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي اجريت له.

وجاء في بيان لرئاسة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني عبر في الرسالة عن تهانيه وسعادته لنجاح العملية الجراحية التي اجريت للشيخ الصباح، داعيا الله ان يمن عليه بالسلامة والشفاء العاجل.

واضاف البيان ان بارزاني تمنى الصحة الجيدة والعمر المديد لامير الكويت ودوام التطور والعيش الرغيد لشعب ودولة الكويت في ظل اميرها.

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