العراق.. وفاة آخر وزير حرب في زمن صدام داخل السجن

2020/07/19 | 23:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت مصادر عراقية، مساء الأحد، خبر وفاة سلطان هاشم أحمد آخر وزير "دفاع" في زمن الدكتاتور العراقي المعدوم صدام حسين الذي سقط عام 2003....

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