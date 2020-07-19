2020/07/19 | 23:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت خلية الأزمة في ميسان، الاحد، عن استمرار الحظر الجزئي و الدوام في دوائر الدولة وقالت الخلية في بيان ان الاجتماع الثاني والعشرين للخلية قرر استمرار تطبيق فرض حظر التجوال الجزئي في عموم المحافظة من الساعة 7 مساءً ولغاية 6 صباحاً والى إشعار آخر واشار إلى إستثناء الاجهزة الامنية والمؤسسات الصحية بشكل عام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استمرار الحظر الجزئي في ميسان والدوام بنسبة 25%) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استمرار الحظر الجزئي في ميسان والدوام بنسبة 25%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).