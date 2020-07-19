سانا: اغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الشعب السوري

2020/07/19 | 23:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات السورية، اليوم الاحد، إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث بعد تمديد فترة الاقتراع لمدة أربع ساعات في جميع المراكز بالمحافظات كافة.

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