رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزي الكاظمي

2020/07/19 | 23:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 19 تموز (يوليو) 2020، رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي في وفاة والد زوجته

وقدم رئيس حكومة الإقليم عزاءه ومواساته في وفاة الأستاذ علي حسن الدجيلي، إثر مرض عضال.

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