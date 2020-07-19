في الكتابة إثارة...أنت بحاجة إلى العزلة! - احمد جمعة

2020/07/19 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة أنت بحاجةٍ إلى العزْلة...ففي العزلة إثارة!حلبةُ النقاش والجدل في الساحةِ العربية، أغلبُها ميدان صراع دِيكَة ضمن فضاءات فُرْجَة...يدخل المُتحاور مع الآخر وبسلتهِ حزْمةٌ من الأسلحةِ البدائية، كومَةُ مفردات وعبارات، الواحد...الآخر، بقدر ما يضج الأثير بالضوْضاءِ وهي المادة الدسِمة للفضائيات والصحف والمنتديات...هذه المساحات من البرامج والصحف والقنوات، تتغذى على عراكِ الديوك التي جلها ترهات...في الث ......





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