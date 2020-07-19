إلى حين... - حسين محمود التلاوي

2020/07/19 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسين_محمود_التلاوي 1.



الوصوللم "ق" ير أن هناك مشكلة في أن يعبر النهر إلى الضفة الأخرى؛ فالنهر ضيق، والمسافة بين الضفتين بسيطة، كما أن لديه القارب الملائم الذي يساعده على عبور النهر بسهولة، وكذلك ليس هناك ما يشغله في تلك الليلة.



ليست هناك مشكلة إذن في عبور النهر.



لكنه كان يعلم في داخله أن عبور النهر لم يكن هو المشكلة، ولا يمكن أن يكون مشكلة في أية لحظة؛ فالمشكلة الحقيقية تكمن فيما يكمن بالضفة الأخرى.



ما الذي ......





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