من أعلام التصوف : داوود الطائي - ميثم الجنابي

2020/07/19 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ميثم_الجنابي لقد تبلورت شخصية داوود الطائي(ت-165 للهجرة) بين عوالم اليأس والرجاء، أي بين ضغط العالم الواقعي المليء بالرذيلة الباعثة على التخلي عما فيه، بوصفها الحالة الملازمة للقلوب النقية والوجدان العارم.



لكن السقوط في اليأس هو عين الاندثار الخائب، اي الفاقد للمعنى.



كما انه يتعارض مع احد الأفكار والمبادئ الجوهرية للإسلام المعارضة لليأس والقنوط.



فاليأس والقنوط ضروريان لتهذيب الإرادة وما دعته الصوفية بانتصاب ال ......





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