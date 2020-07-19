وزارة الدفاع ترد على اياد علاوي … وتتهمه بمحاولة تحجيم دور الوزير

2020/07/19 | 23:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ردت وزارة الدفاع العراقية على حديث تلفزيوني أدلى به زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، متهمة إياه بمحاولة تحجيم دور الوزير.وقالت الوزارة في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم اليوم إن “اياد علاوي أراد خلال حديثه في برنامج تلفزيوني تم بثه يوم السبت المصادف ١٩ تموز ٢٠٢٠، تحجيم دور وزير الدفاع واظهاره بمظهر الضعف”.واضاف […]

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