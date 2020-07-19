برلمان كوردستان يناقش أوضاع المناطق المتنازع عليها

2020/07/19 | 23:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن برلمان كوردستان، اليوم الاحد، ان لجنتي المناطق المتنازع عليها وشؤون البيشمركة البرلمانيين ناقشتا الأوضاع في المناطق المتنازع عليها وسياسة التعريب ومخاطر ارهابيي داعش، وقررتا إعداد تقرير لإدراجه في برنامج عمل جلسات البرلمان.

وجاء في بيان للبرلمان ورد لوكالة شفق نيوز، انه بهدف إعداد تقرير مشترك بشأن الأوضاع في المناطق المتنازع عليها عقد قبل ظهر اليوم الأحد اجتماع ضم لجنة شؤون البيشمركة في برلمان كوردستان بإشراف رئيسة لجنة المناطق المتنازع عليها في برلمان كوردستان جوان روزبياني ورئيس لجنة شؤون البيشمركة في البرلمان ريفينك هروري بحضور أعضاء ومستشاري اللجنتين.

واشار البيان الى ان الاجتماع شهد مناقشة مستفيضة لاوضاع المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم وسياسة التعريب وتشريد اهالي تلك المناطق ومخاطر الميليشيات على المكونات وكذلك مخاطر ارهابيي داعش والتنسيق بين قوات البيشمركة وقوات الجيش العراقي لمواجهتهم.

واضاف البيان ان من المقرر إعداد تقرير مشترك معزز بالإحصاءات والبيانات والمطالبات من قبل اللجنتين لحكومتي الاقليم والحكومة الاتحادية بشأن أوضاع تلك المناطق ورفعه الى رئاسة البرلمان بهدف إدراجه في برنامج عمل جلسات البرلمان.

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