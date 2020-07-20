2020/07/20 | 00:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ متابعة

حسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، لقب هداف الدوري الإسباني للموسم الحالي 2019/2020 لصالحه برصيد 25 هدفاً.

وكان كريم بنزيما المُنافس الأقرب لميسي يأمل أن ينجح في قلب تأخره أمام القائد الأرجنتيني في مُباراة فريقه ريال مدريد ضد ليجانيس التي جرت اليوم، ولكن المُدرب الفرنسي زين الدين زيدان قرر استبداله في منتصف الشوط الثاني لتتبخر آماله في التتويج بلقب الهداف بعد توقف رصيده من الأهداف للهدف رقم 21.

وجاء في المركز الثالث خلف الكبيرين النجم الإسباني جيرارد مورينو هداف فياريال، وحل لويس سواريز مُهاجم برشلونة في المركز الرابع برصيد 16 هدفاً، فيما حل راؤول جارسيا مُهاجم بيلباو في المركز الخامس برصيد 15 هدفاً، يليه كلا من ياجو أسباس لاعب سلتا فيجو ولوكاس أوكامبوس لاعب إشبيلية ولكل منهما 14 هدفاً.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم/ بغداد

نفت وزارة الشباب والرياضة اليوم الاحد،(19 تموز 2020)، الانباء التي تحدثت عن اتخاذ اجراءات سحب العمل بحق الشركة المنفذة لملعب النجف الدولي او أي ملعب اخر والتي تناقلتها بعض المواقع الالكترونية.

ودعت الوزارة في بيان تلقته

بغداد اليوم/ متابعة

ودع فريق برشلونة اليوم الاحد، (19 تموز 2020) منافسات الليغا بفوز على فريق ديبورتيفو ألافيس 5- صفر، في إطار مواجهات الجولة الـ38 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإسباني، في لقاء جرى على ملعب مينديزوروتزا، معقل ألافيس.

البداية

بغداد اليوم/ متابعة

أكد النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، أن الموسم الحالي هو الأسوأ طوال مسيرته، في عامه الأول داخل النادي الملكي الذي انتقل إليه في الصيف الماضي قادمًا من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو.

وعلى الرغم من تحقيق حلمه باللع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ميسي يهزم بنزيما رسميًا ويتوج هدافًا للدوري الإسباني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ميسي يهزم بنزيما رسميًا ويتوج هدافًا للدوري الإسباني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).