الرئيس بارزاني يستقبل وزير الخارجية الإيراني

2020/07/20 | 00:01 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس بارزاني وجواد ظريف

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