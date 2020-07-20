الصحة المصرية: تسجيل 51 وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/20 | 00:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، تسجيل 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و51 حالة وفاة.

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