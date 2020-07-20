2020/07/20 | 00:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… فاز تشيلسي على مانشستر يونايتد بثلاثية لهدف، اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي، ليتأهل الفريق اللندني لمواجهة جاره آرسنال في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي.سجل ثلاثية تشيلسي أوليفيه جيرو وميسون مونت وهاري ماجواير بالخطأ في مرماه بالدقائق 45+11 و46 و74، بينما أحرز برونو فرنانديز الهدف الوحيد للمانيو من ركلة جزاء في الدقيقة 85.رد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشيلسي يعبر مانشستر يونايتد إلى نهائي كأس الأتحاد الانكليزي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشيلسي يعبر مانشستر يونايتد إلى نهائي كأس الأتحاد الانكليزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).