بالفيديو : نبيل جاسم يعلن قبوله برئاسة شبكة الاعلام العراقي

2020/07/20 | 00:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلن الإعلامي نبيل جاسم اليوم الأحد الموافقة على تسلم رئاسة شبكة الإعلام العراقي.وقال جاسم في رسالة وجّهها في تصريح تلفزيوني وتابعته (المستقلة) اليوم إنه “قبل بالمنصب بعد وعود من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باستقلالية الشبكة”.واضاف أن “رئيس الوزراء اكد خلال لقاء اليوم أن خطاب شبكة الاعلام العراقي غير موضوعي وأن مهنية الشبكة […]

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