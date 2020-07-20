البرلمان يرفض استخدام شعاره من قبل اعضاء الجمعية الوطنية والمجلس الوطني والنواب السابقين

2020/07/20 | 00:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادوجهت رئاسة مجلس النواب بعدم استخدام فورمة والشعار الرسمي المعتمد لمجلس النواب من قبل اعضاء المجلس الوطني المؤقت واعضاء الجمعية الوطنية واعضاء مجلس النواب للدورات السابقة خلال مخاطباتهم ومراسلاتهم .واضافت رئاسة المجلس انه "بالنظر لكون العلاقة التمثيلية التي تربط السادة اعضاء مجلس النواب بناخبيهم والصفة والمركز القانوني لعضو المجلس كمكلف بخدمة عامة متفرغ للنيابة هي علاقة دستورية قانونية تظل قائمة طيلة الدورة الانتخابية".واشارت رئاسة المجلس ان "الصفة والمركز القانوني لعضو مجلس النواب تنتهي وتنتفي بأنتهاء الدورة الانتخابية التي انتخب فيها لذا ندعو جميع المذكورين انفا بعدم استخدام شعار المجلس المعتمد خلال مخاطباتهم ومراسلاتهم لتعارض ذلك مع ماتقدم بيانه ولما فيه من ايحاء للجهة المخاطبة بأستمرار الصفة النيابية وسيتعرض المخالف للمساءلة القانونية".

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