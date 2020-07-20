إصابة الفنانة إنعام الربيعي بفيروس كورونا

2020/07/20 | 00:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت نقابة الفنانين العراقيين عن إصابة الفنانة انعام الربيعي بفيروس كورونا.وقال جودي في تصريح تلقته (المستقلة) إن ” الفنانة انعام الربيعي أصيبت بفيروس كورونا وصحتها جيدة”.وأضاف أن “الفنانة الربيعي تتلقى العلاج داخل منزلها”.

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