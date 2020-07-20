2020/07/20 | 00:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئاسة مجلس النواب توجه بعدم استخدام فورمة وشعار مجلس النواب من قبل اعضاء الجمعية الوطنية واعضاء المجلس الوطني واعضاء مجلس النواب السابقين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/20 | 00:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة مجلس النواب توجه بعدم استخدام فورمة وشعار مجلس النواب من قبل اعضاء الجمعية الوطنية واعضاء المجلس الوطني واعضاء مجلس النواب السابقين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة مجلس النواب توجه بعدم استخدام فورمة وشعار مجلس النواب من قبل اعضاء الجمعية الوطنية واعضاء المجلس الوطني واعضاء مجلس النواب السابقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).