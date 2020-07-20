ريال مدريد بنتيجة 2-2 يلقي بليجانيس في الدرجة الثانية

2020/07/20 | 00:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اختتم ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني، هذا الموسم، بالتعادل خارج قواعده مع ليجانيس (2-2)، اليوم الأحد، في الجولة الـ38.هدفا الريال جاءا عن طريق سيرجيو راموس وماركو أسينسيو، في الدقيقتين 9 و52، بينما أحرز بريان جيل وروجير أسالي هدفي ليجانيس، في الدقيقتين 46 و78.بهذه النتيجة، أنهى الريال البطل موسمه برصيد 87 نقطة، […]

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