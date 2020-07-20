بطل الليغا يتعثر في الخاتمة امام ليجانيس

2020/07/20 | 00:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

تعثر بطل الدوري الاسباني للموسم الحالي ريال مدريد اليوم الاحد،(19 تموز 2020)،امام ليجانيس بعد التع...





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