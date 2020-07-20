من هو سلطان هاشم أحمد الذي توفي في سجن الحوت

2020/07/20 | 00:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

افاد مصدر مطلع في محافظة ذي قار، مساء الاحد المصادف ((2020/07/19، بتعرض وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم الى ازمة قلبية حادة ادت لوفاته في سجن الحوت، فيما لفت الى أنه رغم وصول هاشم الى المستشفى الا أن إدارة المستشفى رفضت تحرير شهادة وفاة لأنه وصل اليها متوفياً.وسلطان هاشم أحمد محمد الطائي، من مواليد الموصل 1945، تخرج من الكلية العسكرية عام 1964 م ومن كلية الأركان عام 1976 م، عين آمر فوج تابع للواء الخامس/ الفرقة الرابعة ، بعدها تسلم آمرية لواء ، ثم قائد فرقة ، حيث تسنم قيادة كل من الفرق التالية : 18 – 15 – 5 – 4 والفرقة 8 .انخرط في دورات عسكرية في الاتحاد السوفيتي السابق وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.



وعمل أستاذا في الكلية العسكرية، ثم عين آمرا للواء المشاة الخامس في الفرقة الرابعة، وقائدا للفرقة الرابعة، ثم قائدا للفيلق الخامس ثم الفيلق الأول خلال الحرب العراقية الإيرانية 1980 – 1988 م.تولى منصب معاون رئيس الأركان للعمليات، واستمر في المنصب حتى عام 1993 م، وترأس الوفد العراقي خلال مفاوضات وقف إطلاق النار مع قوات التحالف الدولي برئاسة الولايات المتحدة الامريكية، عام 1991 م والتي اشتهرت باسم مفاوضات خيمة صفوان.عين في منصب محافظ محافظة نينوى عام 1994 م، وفي عام 1995 م عين في منصب رئيس هيأة أركـان الجيش العراقي، وفي عام 1996 م عين في منصب وزير الدفاع.اعتقلته القوات الامريكية في أيلول 2003 م.



وتم محاكمته مع اركان النظام السابق وحكم عليه بالاعدام الا ان الحكم لم ينفذ.

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بغداد اليوم- بغداد

قال الكاتب والاعلامي العراقي، أبو فراس الحمداني، ان السعودية وايران تخوضان في العراق حرباً طائفية تستهدف بسط النفوذ ، فيما اعتبر الزيارتين المرتقبتين لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى البلدين مهتمين للغاية.

وقال الحمداني خلال استضا

بغداد اليوم - ذي قار

افاد مصدر مطلع في محافظة ذي قار، مساء اليوم الاحد، بتعرض وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم الى ازمة قلبية حادة ادت لوفاته في سجن الحوت .

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم ) ان" وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم تعرض ل

بغداد اليوم- بغداد

ردت وزارة الصحة، الاحد (19 تموز 2020) على ما طرحه اطباء عراقيون، بشأن وجود لقاح اماراتي - صيني لفيروس كورونا يصل العراق في ايلول.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تعلن عن استغرابها للتصريحات التي صدرت&nbs

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