رئاسة البرلمان توجه بعدم استخدام فورمة وشعار المجلس من قبل الاعضاء السابقين

2020/07/20 | 00:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، بعدم استخدام الفورمة والشعار الرسمي المعتمد لمجلس النواب من قبل اعضاء المجلس الوطني المؤقت والجمعية الوطنية ومجلس النواب للدورات السابقة خلال مخاطباتهم ومراسلاتهم .

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