علاء عباس يحدد موعد الاعلان عن وجهته المقبلة

2020/07/20 | 00:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد لاعب المنتخب الوطني علاء عباس، اليوم الاثنين، ان الاسبوع المقبل سيشهد الاعلان عن وجهته الاحترافية المقبلة ، بعد دراسة جميع العروض الواصلة رفقة وكيل اعماله .

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