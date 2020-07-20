2020/07/20 | 01:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – كشفت وثيقة صادرة عن مكتب ديوان الوقف السني ،الاثنين، بان رئيس ديوان الوقف السني سعد حمد كمبش عين ابن شقيق كبير علماء المجمع الفقهي احمد حسن الطه المدعو صلاح الدين فليح حسن بمنصب عميد كلية الامام الاعظم.وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها وكالة “المركز الخبري الوطني” ،انه “استنادا للصلاحيات المخولة لنا […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..رئيس ديوان الوقف السني يبعد عميد كلية الامام الاعظم بـ”مقرب فاسد” المركز الخبري الوطني.

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