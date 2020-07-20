واشنطن تدعم الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج وبغداد تعد بفتح “عرعر”

2020/07/20 | 01:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت الولايات المتحدة دعمها الكامل لمشروع يربط شبكات الكهرباء بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق.وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها، إنها «ملتزمة بتسهيل هذا المشروع وتقديم الدعم عند الحاجة».وطبقاً للبيان، فإن هذا المشروع سيوفر «الطاقة الكهربائية للعراقيين الذين هم في أمس الحاجة إليها».وأضاف البيان أن «المشروع سيمكن من دفع العجلة […]

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