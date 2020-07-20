الذكرى 49 لانقلاب 19 يوليو 1971 - تاج السر عثمان

2020/07/20 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان في الذكري 49 لانقلاب 19 يوليو 1971.



نعيد نشر هذا المقال.الوضوح النظري والسياسي لما حدث في 19 يوليو 1971ثورة ، انتفاضة ، حركة، أم انقلاب؟أصدرت سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني وثيقة بعنوان " 19 يوليو 1971 " بتاريخ يناير 1996 ، شملت تقويما لما حدث في 19 يوليو 1971، جاء ذلك تنفيذا لقرار اللجنة المركزية في دوراتها الأولي بعد انتفاضة أبريل 1985 باعتبار ذلك كان ضمن الو ......





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