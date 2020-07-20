ظريف‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‭:‬إرادة‭ ‬جادة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الاتفاقات‭ ‬المبرمة‭ ‬مع‭ ‬ايران

2020/07/20 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منظومة‭ ‬الحماية‭ ‬الأمريكية‭ ‬لم‭ ‬ترد‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬صاروخي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء بغداد‭- ‬اربيل ‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ استهدف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬صواريخ‭ ‬الكاتيوشا‭ ‬الأحد‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬بغداد،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭ ‬يلتقي‭ ‬مسؤولين‭ ‬عراقيين،‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬معتاد‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ولكن‭ ‬نادراً‭ ‬ما‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬وضح‭ ‬النهار‭.‬وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬امني‭ ‬ان‭ ‬الهجوم‭ […]

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