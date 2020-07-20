2020/07/20 | 01:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- منظومة الحماية الأمريكية لم ترد على هجوم صاروخي في المنطقة الخضراء بغداد- اربيل -عبدالحسين غزال استهدف عدد من صواريخ الكاتيوشا الأحد المنطقة الخضراء في وسط بغداد، حيث كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يلتقي مسؤولين عراقيين، في هجوم معتاد في العراق ولكن نادراً ما يقع في وضح النهار.
وقال مسؤول امني ان الهجوم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف في بغداد وأربيل:إرادة جادة لتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع ايران) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال مسؤول امني ان الهجوم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف في بغداد وأربيل:إرادة جادة لتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع ايران) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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