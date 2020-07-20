العراق صاحب مصلحة وليس وسيطاً

2020/07/20 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام العراق‭ ‬الذي‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يبلغ‭ ‬أمنيته‭ ‬العظيمة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬عبر‭ ‬ادامة‭ ‬الوقود‭ ‬في‭ ‬محطاته‭ ‬ومولداته‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬الربط‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬،‭ ‬إنّما‭ ‬هو‭ ‬عراق‭ ‬الحاجة‭ ‬الى‭ ‬ترتيب‭ ‬أوضاعه‭ ‬الداخلية‭ ‬المنهكة‭ ‬وليس‭ ‬مهيئاً‭ ‬للقيام‭ ‬بأدوار‭ ‬وساطة‭ ‬بين‭ ‬الخصماء‭ ‬الاقليميين،‭ ‬ولعل‭ ‬دوره‭ ‬يتجلى‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬العراقيين‭ ‬الى‭ ‬أولئك‭ […]

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