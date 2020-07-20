وفاة سلطان هاشم وزير الدفاع العراقي الأسبق

2020/07/20 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ – ‬الزمان توفي‭ ‬الفريق‭ ‬الاول‭ ‬الركن‭ ‬سلطان‭ ‬هاشم‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬العراقي‭ ‬الاسبق،‭ ‬مساء‭ ‬الأحد،‭ ‬إثر‭ ‬نوبة‭ ‬قلبية‭.‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬الناصرية‭ ‬ان‭ ‬هاشم‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬نقله‭ ‬الى‭ ‬مركز‭ ‬قلب‭ ‬ذي‭ ‬قار‭ ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬إن‭ ‬‮«‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬السابق‭ ‬سلطان‭ ‬هاشم‭ ‬أحمد‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬الحوت‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لازمة‭ ‬قلبية‭ […]

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